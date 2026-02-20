«Максимум 10–15 дней»: Трамп поставил Ирану дедлайн по сделке и думает над «ограниченным ударом»

CBS: США будут готовы к ударам по Ирану уже к субботе

Люди на фоне антиамериканского баннера в Тегеране, 19 февраля 2026 года

Президент США Дональд Трамп изучает сценарии удара по ядерной инфраструктуре Ирана и дал Тегерану до 15 дней на достижение соглашения, сообщают американские СМИ. По их данным, военные будут готовы к атакам уже в субботу, 21 февраля. Окончательного решения в Белом доме пока не приняли, однако в конгрессе уже готовят попытку ограничить военные полномочия главы государства. Насколько реальна эскалация и к чему она может привести — в материале «Газеты.Ru».

В ожидании решения

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, сообщили источники The Wall Street Journal. По данным издания, так Вашингтон пытается давить на Тегеран с целью добиться более выгодных для себя условий по ядерной сделке. Среди возможных целей эксперты называют военные и правительственные объекты, включая объекты в столице Исламской Республики . При этом, как отметили журналисты WSJ, окончательного решения о начале операции Трамп пока не принял.

Схожую информацию привел телеканал CNN: по его данным, американский лидер обсуждал разные варианты действий и в частных беседах высказывался как за, так и против нанесения удара, консультируясь с советниками и союзниками США. При этом источники CBS News, что американские военные будут готовы к потенциальным ударам по Ирану к субботе .

Сам Трамп допустил, что развязка в вопросе соглашения с Ираном может наступить в ближайшее время.

«Возможно, мы заключим сделку [с Ираном]. Вы узнаете об этом, возможно, в течение следующих 10 дней», — заявил он на первом заседании «Совета мира».

Позднее на борту Air Force One президент уточнил, что готов предоставить Ирану «максимум 10–15 дней» для достижения договоренностей с Вашингтоном .

Конгресс выступит против?

На фоне сообщений о вероятных ударах по Ирану в конгрессе вновь заговорили о конституционных ограничениях полномочий Трампа. Конгрессмен Ро Ханна заявил, что намерен добиться голосования по резолюции о военных полномочиях, которая запрещает проведение военной операции без одобрения законодателей, сообщила платформа Zero Hedge.

Инициативу внесли еще в июне 2025 года — в разгар 12-дневной ирано-израильской войны. Ее авторами выступили республиканец Томас Масси и ряд демократов, включая Ханну. Тогда голосование не состоялось из-за достигнутого перемирия, однако документ остался в повестке, сейчас у него уже 77 соавторов — все представители Демократической партии.

«Чиновники Трампа говорят, что вероятность ударов по Ирану — 90%. Он не может сделать этого без конгресса», — подчеркнул Ханна.

По его словам, у них с Масси есть резолюция, которую вынесут на обсуждение до принятия любых силовых решений. Конгрессмен отметил, что поддерживает дипломатические усилия в отношении Тегерана, однако если «Трамп готовится в ближайшее время бомбить Иран, а другие призывают к вводу наземных войск, конгресс должен официально высказаться, чтобы американцы знали позицию своих представителей».

«Как и голосование перед войной в Ираке, это может стать одним из самых значимых голосований в истории конгресса. Остановим ли мы еще одну бесконечную глупую зарубежную войну? Или неоконсерваторы вновь введут нас в заблуждение?» — задался вопросом Ханна.

Он назвал возможную войну с Ираном «катастрофической».

«Иран — это сложное общество с населением 90 миллионов человек, обладающее серьезными системами ПВО и военными возможностями», — заявил Ханна.

Он напомнил, что в регионе находятся 30–40 тысяч американских военных, «которые могут оказаться под угрозой ответных действий» со стороны иранской армии .

«Окно возможностей закрывается»

Как написал в Telegram-канале политолог Малек Дудаков, демократы вместе с частью изоляционистски настроенных республиканцев способны собрать большинство в палате представителей для принятия резолюции, ограничивающей применение силы против Ирана.

По мнению эксперта, даже если президент воспользуется правом вето, сама процедура голосования позволит демократам дистанцироваться от возможной эскалации. Дудаков объяснил, что таким образом партия сможет продемонстрировать избирателям неприятие потенциально непопулярной войны и заранее снять с себя ответственность за возможные последствия — будь то атаки на американские базы или блокирование Ормузского пролива.

«Авианосец Gerald Ford пока так и не зашел в Средиземное море. Правда, его уже девять месяцев без передышки перебрасывают из одной горячей точки в другую. С другими авианосцами все тоже сложно. У Пентагона еще имеются семь-восемь эсминцев с парой сотен ракет Tomahawk, которые могут применить для начального удара по Ирану. Вопрос лишь в том, что будет дальше», — написал политолог.

По его информации, в Пентагоне рассчитывают выйти на максимальную степень готовности к середине марта .

«Нужно принимать решение в самое ближайшее время — с каждым новым днем окно возможностей постепенно закрывается», — резюмировал эксперт.

Реакция Ирана

Тегеран дал понять, что в случае силового сценария ответ будет незамедлительным. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором обозначил позицию республики на фоне обострения вокруг возможных действий США.

«Иран ответит решительно и пропорционально в случае, если он подвергнется военной агрессии», — заявил Иравани (цитата по «Интерфакс»).

Дипломат подчеркнул, что при атаке американские объекты окажутся под ударом иранской армии. По словам постпреда, риторика президента США в адрес Тегерана «сигнализирует о реальном риске военной агрессии». При этом Иравани отметил, что его страна не стремится к военному конфликту .

Если Вашингтон подойдет к диалогу «со всей серьезностью и искренностью и продемонстрирует подлинное уважение принципов Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права», может быть достигнуто «прочное и сбалансированное решение», следует из письма постпреда.

Позиция России

Москва предупреждает о рисках новой эскалации. Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что возможный новый удар США по иранским ядерным объектам будет иметь тяжелые последствия как для региона, так и для России.

Лавров напомнил, что удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года уже привели к тому, что Тегеран начал задумываться о физической защите ядерных материалов, находящихся под контролем МАГАТЭ, и подчеркнул, что «трогать» их было нельзя.

В Кремле назвали происходящее беспрецедентной эскалацией и выразили надежду, что это не сорвет дипломатические усилия по урегулированию ситуации.

«Призываем наших иранских друзей и все стороны к сдержанности и осмотрительности. Сейчас мы видим беспрецедентную эскалацию в регионе», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что происходящее не повлияет на планы Москвы по развитию сотрудничества с Тегераном. Песков также уточнил, что текущие российско-иранские учения проходят в плановом режиме и не связаны с обострением ситуации из-за действий Вашингтона.