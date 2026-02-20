Размер шрифта
В Архангельске пенсионеру дали срок за осквернение георгиевской ленты

Shamil Zhumatov/Reuters

Жителя Архангельска признали виновным по делу о публичном осквернении в интернете символа воинской славы России — георгиевской ленты. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации региональной прокуратуры, мужчина разместил на своей странице во «ВКонтакте» в ночь на 9 мая 2024 года изображение георгиевской ленты с размещенной на ней нацистской свастикой и текстовым сообщением, оскверняющим символ воинской славы России.

Кроме того, как отметили в суде, фигурант считал себя гражданином СССР, отрицая существование Российской Федерации. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил архангелогородца к одному году и трем месяцам в колонии-поселении. Ему также запретили в течение двух лет публиковать какие-либо материалы в интернете.

В начале февраля стало известно, что москвичка на протяжении года опубликовала в личном Telegram-канале 50 постов с изображениями нацистской символики. Суд признал ее виновной по пятидесяти эпизодам административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — публичное демонстрирование нацистской символики. Ей назначили наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.

Ранее на москвича составили 45 протоколов за демонстрацию запрещенной символики в интернете.
 
