«Били по челюсти и пинали в живот»: «Совет мира» закончился дракой охраны Алиева с протестующими

Что говорят потерпевшие
В Вашингтоне протестующие, требующие освобождения политических заключенных в Азербайджане, заявили, что на них напали телохранители азербайджанского президента Ильхама Алиева. Инцидент произошел в четверг, 19 февраля, у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню. В американскую столицу Алиев прибыл для участия в первом заседании «Совета мира».
Как рассказал газете The Washington Post (WP) 27-летний участник акции Рахим Ягублу, охранники азербайджанского лидера «начали избивать его, нанося удары по челюсти и пиная в живот». Другой митингующий, 35-летний Адиль Амрахлы, сообщил о травме ноги и заявил, что пострадали как минимум четыре человека. По их словам, протест был мирным.
Представитель полиции округа Колумбия Том Линч заявил об «инциденте, в котором участвовали сотрудники безопасности Азербайджана», и отметил, что материалы уже передали в Госдепартамент США. Посольство республики в США не ответило на запрос журналистов.
Версия из Баку
По версии азербайджанского издания Minval, в день первого заседания «Совета мира» в Вашингтоне произошла не драка, а заранее подготовленная уличная провокация. Как заявляют авторы статьи, группа радикалов пыталась устроить скандал у отеля: они якобы выкрикивали оскорбления и стремились прорваться к охраняемой зоне.
По данным Minval, сотрудники Службы безопасности президента Азербайджана совместно с полицией быстро восстановили порядок, не допустив серьезных нарушений. Попытка сорвать мероприятие, по оценке авторов, провалилась.
Minval также связало происходящее с деятельностью «армянских лоббистских структур» в США. Журналисты отметили, что Армянский национальный комитет Америки (ANCA) одним из первых поддержал протестующих, а затем с заявлениями выступил конгрессмен Фрэнк Паллоне, которого издание назвало давним критиком Баку.
Сам конгрессмен прокомментировал случившееся в соцсети X.
«Таким политикам, как Алиев, не место разгуливать по Вашингтону, и они не имеют права посылать наемных головорезов нападать на протестующих на улицах нашей столицы», — написал он и призвал силовиков не дать «жестоким преступникам» избежать наказания.
«Провокации еще будут. Всей этой публике надо отрабатывать подачки, и они будут демонстрировать свое рвение. Просто относиться к ним нужно так, как они заслуживают. Если провокаторы пересекают красную черту — принимать меры. А вообще руководствоваться мудрой поговоркой: собака лает — караван идет», — резюмировали журналисты Minval.
Как прошло заседание «Совета мира»
19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание «Совета мира», инициированного президентом США Дональдом Трампом. Официально свое участие в формате подтвердили 27 стран, при этом всего США направили около 60 приглашений.
На заседании американский лидер объявил о выделении семи миллиардов долларов на помощь сектору Газа — средства, по его словам, предоставят девять стран, включая Казахстан и ОАЭ. Он также сообщил о планах создать Международные стабилизационные силы под руководством США.
Трамп выразил надежду, что к работе подключатся Россия и Китай. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ пока не определилась относительно своего участия в «Совете мира». А в Белоруссии сообщили, что их делегация не смогла прибыть из-за отказа США выдать визы.