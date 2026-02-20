Размер шрифта
«Били по челюсти и пинали в живот»: «Совет мира» закончился дракой охраны Алиева с протестующими

WP: протестующие в США обвинили охрану Алиева в нападении

Охрана Ильхама Алиева вступила в потасовку с протестующими в Вашингтоне, куда азербайджанский лидер прибыл для участия в «Совете мира». По словам участников акции, они вышли на мирный митинг за освобождение политзаключенных в Азербайджане, однако телохранители Алиева начали их избивать. При этом азербайджанские СМИ называют произошедшее провокацией, к которой причастно «армянское лобби» в США. В ситуации уже разбирается Госдеп.

Что говорят потерпевшие

В Вашингтоне протестующие, требующие освобождения политических заключенных в Азербайджане, заявили, что ​​на них напали телохранители азербайджанского президента Ильхама Алиева. Инцидент произошел в четверг, 19 февраля, у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню. В американскую столицу Алиев прибыл для участия в первом заседании «Совета мира».

Как рассказал газете The Washington Post (WP) 27-летний участник акции Рахим Ягублу, охранники азербайджанского лидера «начали избивать его, нанося удары по челюсти и пиная в живот». Другой митингующий, 35-летний Адиль Амрахлы, сообщил о травме ноги и заявил, что пострадали как минимум четыре человека. По их словам, протест был мирным.

Представитель полиции округа Колумбия Том Линч заявил об «инциденте, в котором участвовали сотрудники безопасности Азербайджана», и отметил, что материалы уже передали в Госдепартамент США. Посольство республики в США не ответило на запрос журналистов.

Версия из Баку

По версии азербайджанского издания Minval, в день первого заседания «Совета мира» в Вашингтоне произошла не драка, а заранее подготовленная уличная провокация. Как заявляют авторы статьи, группа радикалов пыталась устроить скандал у отеля: они якобы выкрикивали оскорбления и стремились прорваться к охраняемой зоне.

По данным Minval, сотрудники Службы безопасности президента Азербайджана совместно с полицией быстро восстановили порядок, не допустив серьезных нарушений. Попытка сорвать мероприятие, по оценке авторов, провалилась.

Minval также связало происходящее с деятельностью «армянских лоббистских структур» в США. Журналисты отметили, что Армянский национальный комитет Америки (ANCA) одним из первых поддержал протестующих, а затем с заявлениями выступил конгрессмен Фрэнк Паллоне, которого издание назвало давним критиком Баку.

Сам конгрессмен прокомментировал случившееся в соцсети X.

«Таким политикам, как Алиев, не место разгуливать по Вашингтону, и они не имеют права посылать наемных головорезов нападать на протестующих на улицах нашей столицы», — написал он и призвал силовиков не дать «жестоким преступникам» избежать наказания.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожимают друг другу руки во время заседания Совета мира в Институте мира США в Вашингтоне, 19 февраля 2026 года
Mark Schiefelbein/AP

«Провокации еще будут. Всей этой публике надо отрабатывать подачки, и они будут демонстрировать свое рвение. Просто относиться к ним нужно так, как они заслуживают. Если провокаторы пересекают красную черту — принимать меры. А вообще руководствоваться мудрой поговоркой: собака лает — караван идет», — резюмировали журналисты Minval.

Как прошло заседание «Совета мира»

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание «Совета мира», инициированного президентом США Дональдом Трампом. Официально свое участие в формате подтвердили 27 стран, при этом всего США направили около 60 приглашений.

На заседании американский лидер объявил о выделении семи миллиардов долларов на помощь сектору Газа — средства, по его словам, предоставят девять стран, включая Казахстан и ОАЭ. Он также сообщил о планах создать Международные стабилизационные силы под руководством США.

Трамп выразил надежду, что к работе подключатся Россия и Китай. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ пока не определилась относительно своего участия в «Совете мира». А в Белоруссии сообщили, что их делегация не смогла прибыть из-за отказа США выдать визы.
 
