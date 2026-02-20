Размер шрифта
БПЛА атаковали больницу в Брянской области

Богомаз: ВСУ ударили дронами по больнице в Брянской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Брянской области ВСУ атаковали FPV-беспилотниками (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) село Воронок, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник уточнил, что противник нанес «целенаправленный удар» по больнице. Никто не пострадал, но здание повреждено. Кроме того, при атаке был полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию дронами. Практически нормой стали сообщения следующего характера: Пермский край атаковали украинские БПЛА, в Краснодарском крае после ночной атаки беспилотников произошел пожар на Ильском НПЗ, в Сочи отражали атаку дронов 10 часов. И есть все основания полагать, что интенсивность атак средств воздушного нападения будет только нарастать.

Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

