Посол России объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

Посол Гармонин: выбор Женевы для переговоров по Украине связан с логистикой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Выбор Женевы в качестве площадки для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине связан лишь с вопросами логистики. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Как отметил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, выбор Женевы в качестве места проведения переговоров связан исключительно с тем, что так синхронизировались графики всех трех сторон», — сказал дипломат.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее.

Ранее Зеленский раскрыл, на какие компромиссы готова пойти Украина.
 
