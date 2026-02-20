Размер шрифта
«Мощнейший артист»: Покрас Лампас — о фронтмене группы Shortparis

Покрас Лампас: солист группы Shortparis был творцом, правильно осмысляющим русскую культуру
Владимир Веленгурин/ТАСС

В возрасте 39 лет умер солист альтернативной группы Shortparis Николай Комягин, ему стало плохо после тренировки по боксу. Художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков), лично знавший Комягина, в разговоре с «Газетой.Ru» поделился воспоминаниями о музыканте.

«Очень грустная новость, Николай мощнейший артист. Я уже много лет слежу за Николаем и его творчеством, творчеством его группы. Конечно, был на лайве, вживую познакомились на концерте Shortparis во время Esquire-уикенда, который проходил в 2019 году. Даже получилось постоять на бэкстейдже, вообще увидеть максимально близко всю творческую атмосферу. Считаю, что сам Николай очень глубокий и необычный творец, очень интересно было слушать его интервью, они всегда были довольно провокационные, довольно дискуссионные. Много раз переслушивал его выпуски на канале Николая Солодникова «ещенепознер» и в целом считаю, что он очень талантливый, самобытный, правильно и актуально осмысляющий нашу русскую культуру», — заявил он.

Николаю Комягину было 39 лет, он родом из Новокузнецка. Переехал в Санкт-Петербург в 2010 году, где и основал группу Shortparis в 2012. Коллектив отличается экспериментальным звучанием и состоит из электроники, постпанка, поп-рока, авангарда и других стилей. У группы есть музыка на английском, русском и французском языках.

Николай Комягин снимался и в фильмах — сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Кроме того, группа писала музыку для фильмов, которые показывали на Каннском фестивале.

О смерти Комягина сообщила журналистка Ксения Собчак — по ее словам, музыкант скончался после тренировки по боксу, не выдержало сердце.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец объяснил феномен группы Shortparis.
 
