Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

В Кремле ответили на вопрос о дате следующего этапа переговоров по Украине

Песков не подтвердил информацию о дате проведения переговоров по Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле не подтвердили информацию, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине пройдут на следующей неделе в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока не могу подтвердить. Как достигнем понимания — проинформируем», — отметил он на вопрос журналиста о времени и месте проведения переговоров по Украине.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщало, что следующий раунд переговоров России, Украины и США может пройти уже на следующей неделе в Женеве.

Песков также пояснял, что выбор швейцарского города в качестве площадки переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Как прошли встречи в Швейцариив материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали необычную общую цель России и Украины на переговорах.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!