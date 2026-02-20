В Кремле ответили на вопрос о дате следующего этапа переговоров по Украине

В Кремле не подтвердили информацию, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине пройдут на следующей неделе в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока не могу подтвердить. Как достигнем понимания — проинформируем», — отметил он на вопрос журналиста о времени и месте проведения переговоров по Украине.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщало, что следующий раунд переговоров России, Украины и США может пройти уже на следующей неделе в Женеве.

Песков также пояснял, что выбор швейцарского города в качестве площадки переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

