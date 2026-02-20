Размер шрифта
На Байкале нашли тела туристов в провалившейся под лед машине

МЧС: в Байкале на глубине 18 метров нашли утонувших туристов
ГУ МЧС России по Иркутской области/VK

Спасатели с помощью подводной камеры нашли тела семи человек, погибших при провале автомобиля под лед на Байкале. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, работы ведутся на глубине 18 м, запланировано привлечение водолазов.

«Буханка» с туристами из Китая провалилась под лед Байкала утром 20 февраля. О ЧП сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, автомобиль направлялся на экскурсию к мысу Три Брата.

Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду. По данным других СМИ, водитель провалившейся машины все же знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Прокуратура Иркутской области сообщила в Telegram-канале, что по факту произошедшего была организована проверка. На место выехал прокурор Ольхонского района Павел Войкин. В ходе работы ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.
 
