Полковник Матвийчук: Украина не сможет воевать с Россией еще три года

ВСУ не обладают достаточным потенциалом, чтобы противостоять России еще три года. Об этом News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя информацию о том, что Владимир Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года.

По его словам, Украина как государство с военной точки зрения из себя ничего не представляет. ВСУ сражаются исключительно за счет Запада, указал эксперт.

«Если западные страны прекратят им помогать, Киев капитулирует в течение недели. Что уж говорить о возможности армии страны самим выступать против ВС РФ еще три года,» — сказал Матвийчук.

До этого журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

При этом командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко также заявил, что Киев может «воевать» с Россией еще несколько лет.

