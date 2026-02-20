Размер шрифта
Пожарные спасли щенка, голова которого застряла в колесе

UPI: в США пожарные спасли щенка с застрявшей в колесе головой
В штате Калифорния пожарные пришли на помощь щенку, оказавшемуся в необычной ситуации — его голова застряла в центре обода автомобильного колеса, пишет UPI.

Как пишут СМИ, бригада пожарных из округа Фресно в среду выехала на вызов, связанный со спасением животного. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что любопытный щенок просунул голову в отверстие диска шины и не смог самостоятельно выбраться.

Как отметили пожарные, для освобождения животного потребовалось значительное терпение и осторожность, чтобы не причинить ему вред. В итоге специалисты аккуратно извлекли щенка из металлического обода и убедились, что он не получил травм.

Щенок остался невредимым, хотя, по словам спасателей, выглядел «немного смущенным» после произошедшего.

Ранее пожарные в Малайзии приехали на вызов, чтобы спасти кота, запершегося в машине хозяйки.
 
