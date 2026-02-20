«Многие в это верят»: Трамп пообещал раскрыть документы Пентагона о гуманоидах и НЛО

«Совершил большую ошибку»
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен инициировать процесс рассекречивания материалов, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО) и возможной внеземной жизнью. Поручение дадут министру обороны Питу Хегсету, а также профильным ведомствам. В своей соцсети Truth Social глава Белого дома пояснил, что решение продиктовано «огромным интересом к этому вопросу».
«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал Трамп.
Отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One по пути в Джорджию, американский лидер затронул и тему высказываний своего предшественника. Он обвинил Барака Обаму в том, что тот допустил разглашение сведений, которые, по мнению нынешнего президента, не следовало выносить в публичное пространство.
«Он извлек это из секретной информации…. Ему не нужно было этого делать», — заявил Трамп.
По его мнению, Обама «совершил большую ошибку». При этом сам Трамп, отвечая на вопрос о наличии доказательств существования инопланетян, признал, что однозначного ответа у него нет.
«У меня мнения на этот счет нет. Я никогда об этом не говорю. Многие говорят. Многие в это верят», — парировал республиканец.
Что сказал Обама
Бывший президент США Барак Обама ранее высказался о теме внеземной жизни и многочисленных теориях вокруг «Зоны 51». Обама заявил: «Они существуют, но я их никогда не видел». При этом он отверг популярные конспирологические версии о том, что пришельцев якобы скрывают на секретной базе в Неваде.
«Их не держат… как там? В «Зоне 51»! Никакой подземной базы нет. Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента Соединенных Штатов», — заявил он.
Позже Обама уточнил свою позицию по поводу внеземной жизни, подчеркнув, что считает маловероятным визит инопланетян на Землю. Разъяснение последовало после того, как его слова о существовании жизни вне нашей планеты активно разошлись в сети.
«Я старался придерживаться духа быстрого ответа, но поскольку он привлек внимание, позвольте мне пояснить», — написал он.
По словам Обамы, масштабы Вселенной делают вероятность существования жизни за пределами Земли достаточно высокой с точки зрения статистики. Однако колоссальные расстояния между звездными системами, по его мнению, практически исключают возможность визитов инопланетян. Экс-президент также отметил, что за годы пребывания в Белом доме не сталкивался с какими-либо подтверждениями контактов внеземных существ с человечеством.
Доклад Пентагона: доказательств нет?
В марте 2024 года Пентагон опубликовал доклад о неопознанных летающих объектах, подводящий итоги расследований, которые власти США ведут с 1945 года. Из документа следует, что никаких подтверждений существования внеземных технологий обнаружено не было, а большинство зафиксированных случаев оказались ошибочно принятыми за НЛО обычными объектами или природными явлениями.
Отчет подготовило Управление по разрешению аномалий во всех средах (AARO) по требованию конгресса в рамках закона о национальной обороне на 2023 год. Первый том передали законодателям, а затем опубликовали его открытую версию, сообщило агентство Reuters.
Авторы признали, что часть сообщений до сих пор остается необъясненной, однако выразили уверенность, что при наличии более качественных данных большинство таких случаев также получили бы рациональное объяснение.
«Хотя многие сообщения о НЛО остаются нераскрытыми или неопознанными, AARO считает, что при наличии большего объема и более качественных данных большинство этих случаев могли бы быть идентифицированы и объяснены как обычные объекты или явления», — отметили авторы доклада.
Отдельно в документе рассмотрели популярную версию о якобы существующих секретных программах по «обратной разработке» инопланетных технологий. Специалисты управления пришли к выводу, что доказательств подобных утверждений нет, а заявления о конкретных местах, документах и участниках таких программ недостоверны.
Реакции
Заявления американских политиков о внеземной жизни вызвали ироничную реакцию в России. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что обсуждение инопланетян используется для отвлечения внимания избирателей США.
«Поскольку со всеми глобальными планами, за исключением бандитской выходки в Венесуэле, Дональд Трамп потерпел фиаско, приходит на помощь старая палочка-выручалочка — инопланетяне. Это та тема, на которую американцы могут говорить бесконечно. У них существует какой-то пунктик на «Зону 51», на инопланетян. Инопланетяне для них всегда являются такой вечной мантрой. То есть, когда тебе нечего больше сказать, начинай говорить об инопланетянах», — сказал депутат.
К обсуждению подключился и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев: он тоже иронично прокомментировал слова Трампа о возможном раскрытии данных об НЛО.
«Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама — один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании», — написал Дмитриев в соцсети Х.
По его словам, это объяснило бы их стремление «подорвать западную цивилизацию изнутри».