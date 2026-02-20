«Многие в это верят»: Трамп пообещал раскрыть документы Пентагона о гуманоидах и НЛО

Дональд Трамп поручит Пентагону рассекретить документы о внеземной жизни и НЛО. Решение он объяснил «огромным интересом» общества к этой теме. При этом он раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму за высказывания об инопланетянах, назвав их ошибкой, — по словам Трампа, его предшественник разгласил «секретную информацию». Что именно может раскрыть минобороны США и есть ли у Вашингтона доказательства существования пришельцев — в материале «Газеты.Ru».

«Совершил большую ошибку»

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен инициировать процесс рассекречивания материалов, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО) и возможной внеземной жизнью. Поручение дадут министру обороны Питу Хегсету, а также профильным ведомствам. В своей соцсети Truth Social глава Белого дома пояснил, что решение продиктовано «огромным интересом к этому вопросу» .

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One по пути в Джорджию, американский лидер затронул и тему высказываний своего предшественника. Он обвинил Барака Обаму в том, что тот допустил разглашение сведений, которые, по мнению нынешнего президента, не следовало выносить в публичное пространство .

«Он извлек это из секретной информации…. Ему не нужно было этого делать», — заявил Трамп.

По его мнению, Обама «совершил большую ошибку». При этом сам Трамп, отвечая на вопрос о наличии доказательств существования инопланетян, признал, что однозначного ответа у него нет.

«У меня мнения на этот счет нет. Я никогда об этом не говорю. Многие говорят. Многие в это верят», — парировал республиканец.

Что сказал Обама

Бывший президент США Барак Обама ранее высказался о теме внеземной жизни и многочисленных теориях вокруг «Зоны 51». Обама заявил: «Они существуют, но я их никогда не видел». При этом он отверг популярные конспирологические версии о том, что пришельцев якобы скрывают на секретной базе в Неваде.

«Их не держат… как там? В «Зоне 51»! Никакой подземной базы нет. Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента Соединенных Штатов», — заявил он.

Позже Обама уточнил свою позицию по поводу внеземной жизни, подчеркнув, что считает маловероятным визит инопланетян на Землю. Разъяснение последовало после того, как его слова о существовании жизни вне нашей планеты активно разошлись в сети.

«Я старался придерживаться духа быстрого ответа, но поскольку он привлек внимание, позвольте мне пояснить», — написал он.

По словам Обамы, масштабы Вселенной делают вероятность существования жизни за пределами Земли достаточно высокой с точки зрения статистики. Однако колоссальные расстояния между звездными системами, по его мнению, практически исключают возможность визитов инопланетян. Экс-президент также отметил, что за годы пребывания в Белом доме не сталкивался с какими-либо подтверждениями контактов внеземных существ с человечеством.

Доклад Пентагона: доказательств нет?

В марте 2024 года Пентагон опубликовал доклад о неопознанных летающих объектах, подводящий итоги расследований, которые власти США ведут с 1945 года. Из документа следует, что никаких подтверждений существования внеземных технологий обнаружено не было, а большинство зафиксированных случаев оказались ошибочно принятыми за НЛО обычными объектами или природными явлениями.

Отчет подготовило Управление по разрешению аномалий во всех средах (AARO) по требованию конгресса в рамках закона о национальной обороне на 2023 год. Первый том передали законодателям, а затем опубликовали его открытую версию, сообщило агентство Reuters.

Авторы признали, что часть сообщений до сих пор остается необъясненной , однако выразили уверенность, что при наличии более качественных данных большинство таких случаев также получили бы рациональное объяснение.

«Хотя многие сообщения о НЛО остаются нераскрытыми или неопознанными, AARO считает, что при наличии большего объема и более качественных данных большинство этих случаев могли бы быть идентифицированы и объяснены как обычные объекты или явления», — отметили авторы доклада.

Отдельно в документе рассмотрели популярную версию о якобы существующих секретных программах по «обратной разработке» инопланетных технологий. Специалисты управления пришли к выводу, что доказательств подобных утверждений нет, а заявления о конкретных местах, документах и участниках таких программ недостоверны .

Реакции

Заявления американских политиков о внеземной жизни вызвали ироничную реакцию в России. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что обсуждение инопланетян используется для отвлечения внимания избирателей США .

«Поскольку со всеми глобальными планами, за исключением бандитской выходки в Венесуэле, Дональд Трамп потерпел фиаско, приходит на помощь старая палочка-выручалочка — инопланетяне. Это та тема, на которую американцы могут говорить бесконечно. У них существует какой-то пунктик на «Зону 51», на инопланетян. Инопланетяне для них всегда являются такой вечной мантрой. То есть, когда тебе нечего больше сказать, начинай говорить об инопланетянах», — сказал депутат.

К обсуждению подключился и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев: он тоже иронично прокомментировал слова Трампа о возможном раскрытии данных об НЛО.

«Как и предсказывалось. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама — один из них, наряду с руководством ЕС и Великобритании», — написал Дмитриев в соцсети Х.

По его словам, это объяснило бы их стремление «подорвать западную цивилизацию изнутри».