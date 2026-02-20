Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

«Все в растерянности»: сотрудники Музея истории ГУЛАГа — о его закрытии

Сотрудники Музея истории ГУЛАГа рассказали о судьбе коллекции после его закрытия
Евгения Новоженина/РИА Новости

Коллекция Музея истории ГУЛАГа, который вскоре изменит концепцию и откроется под новым названием, будет теперь «просто лежать» в фондах. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудница учреждения Елена (имя изменено), отметив, что все работники в растерянности от произошедшего.

«Все в растерянности, решают, оставаться или уходить. Экспозицию полностью переделают, все будет новое. Коллекцию музея ГУЛАГа оставят в фондах, будет просто лежать», — сказала она.

20 февраля стало известно, что на месте Музея истории ГУЛАГа откроется Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа. На сайте указано, что экспозиция «охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы ВОВ».

Как сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» искусствовед Ксения Коробейникова, новым руководителем учреждения станет Наталья Калашникова, которая с марта руководит музеем «Смоленская крепость». Открытие запланировано на 22 июня.

Музей истории ГУЛАГа был закрыт в ноябре 2024 года. Тогда сообщалось, что в здании обнаружены нарушения пожарной безопасности. Глава СПЧ Валерий Фадеев в январе 2025 года утверждал, что музей возобновит работу в «ближайшее время», а у руководства Москвы «нет никаких идей» о закрытии учреждения.

Ранее Госдума предложила вводить уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!