В Госдуме призвали Латвию и ЕС к адекватности после обвинений в «нечестных переговорах»

Главе МИД Латвии Байбе Браже, обвинившей Россию в проведении «нечестных переговоров», стоит адекватно сформулировать свои претензии к Москве. То же касается и остальных политиков ЕС. Россия отстаивает ряд принципиальных задач в рамках переговоров, связанных не только с решением по Украине, но и с гарантиями коллективной безопасности. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Когда отдельные европейские политики говорят о развороте на 360 градусов, не понимая, что это означает остаться на одном месте, они точно так же и не могут сформулировать претензии в наш адрес в ходе переговорного процесса, потому что если Россия настаивает на решении ряда принципиальных вопросов, ряда принципиальных задач в ходе переговорного процесса, то это как раз максимально честная позиция, и искать здесь подвох не приходится», — подчеркнул он.

Россия, добавил парламентарий, последовательно требует от своих западных партнеров гарантий коллективной безопасности, ограничения сфер деятельности НАТО, отказа от втягивания Украины в альянс.

«Это как раз абсолютно последовательная позиция», — заключил собеседник.

Новиков напомнил, что представители ЕС остались за рамками переговоров по Украине, поэтому они «испытывают обиды в данном случае не только в отношении Москвы, но и в отношении Вашингтона».

«Я бы призвал их все-таки попытаться сформулировать более адекватные претензии, нежели полностью путаться в показаниях <...> Сделать их внятными», — заявил парламентарий.

Он добавил, что с позиции неудовлетворенности переговорным процессом выступает канцлер Германии Фридрих Мерц, а также многие другие западные лидеры. В этой связи, указал Новиков, глава МИД Латвии «не сама по себе действует на политической авансцене, а заявляет позицию, представленную в Евросоюзе достаточно широко».

В свою очередь коллега Новикова, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru» о том, что заявление главы МИД Латвии «не соответствует всему процессу переговоров».

«Россия очень последовательно выступает [в переговорах]. Основой всех наших действий являются договоренности, которые были достигнуты на встрече в Анкоридже», — подчеркнул он.

20 февраля Браже заявила, что Россия ведет «нечестные переговоры» и якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине.

Она утверждает, что Россия не изменила своих стратегических целей на Украине. Глава МИД Латвии не увидела «политической воли» к урегулированию боевых действий.

«Поэтому формат переговоров с российской стороны застопорился. Это нечестные переговоры», – заявила Браже.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

