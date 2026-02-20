В зоне СВО появились обновленные дроны-разведчики «Око-2» и «Око-3»

В зоне спецоперации начали использовать новые версии БПЛА для разведки «Око-2» и «Око-3», передает ТАСС со ссылкой на научно-производственный центр «Сварог».

Там рассказали, что положение дел на фронте требует работы разведки на большие дистанции. Сейчас используют квадрокоптеры DJI Mavic, имеющие ограничения по времени и расстоянию. А для беспилотников самолетного типа нужно спецоборудование. Кроме того, их развертывание длится дольше, что повышает опасность обнаружения разведкой противника.

«В связи с этим нами были разработаны дроны самолетного типа, выполненные по схеме VTOL (Vertical Take-Off and Landing/вертикального взлета и посадки)с вертикальным взлетом и посадкой «Око-2» и «Око-3». Данная схема минимизирует время на разворачивание и взлет, а также позволяет летать на более длительное время и дистанции. Оба новых аппарата уже применяются в СВО», — сообщили в центре.

По данным «Сварога», оба БПЛА работают на цифровой связи, устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, могут летать выше и в автоматическом режиме по заданному маршруту, а также нести подвесы и оптику. Дальность «Око-2» составляет до 60 км, у «Око-3» — до 130 км.

До этого советник главы минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоватьсяне только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота).

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.