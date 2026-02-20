Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

В зоне СВО появились обновленные дроны-разведчики «Око-2» и «Око-3»

ТАСС: дроны-разведчики «Око-2» и «Око-3» начали применять в зоне СВО
Inna Varenytsia/Reuters

В зоне спецоперации начали использовать новые версии БПЛА для разведки «Око-2» и «Око-3», передает ТАСС со ссылкой на научно-производственный центр «Сварог».

Там рассказали, что положение дел на фронте требует работы разведки на большие дистанции. Сейчас используют квадрокоптеры DJI Mavic, имеющие ограничения по времени и расстоянию. А для беспилотников самолетного типа нужно спецоборудование. Кроме того, их развертывание длится дольше, что повышает опасность обнаружения разведкой противника.

«В связи с этим нами были разработаны дроны самолетного типа, выполненные по схеме VTOL (Vertical Take-Off and Landing/вертикального взлета и посадки)с вертикальным взлетом и посадкой «Око-2» и «Око-3». Данная схема минимизирует время на разворачивание и взлет, а также позволяет летать на более длительное время и дистанции. Оба новых аппарата уже применяются в СВО», — сообщили в центре.

По данным «Сварога», оба БПЛА работают на цифровой связи, устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, могут летать выше и в автоматическом режиме по заданному маршруту, а также нести подвесы и оптику. Дальность «Око-2» составляет до 60 км, у «Око-3» — до 130 км.

До этого советник главы минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоватьсяне только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота).

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!