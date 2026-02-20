Размер шрифта
Мужчина научил свою собаку выбрасывать мусор на обочину, чтобы не платить штрафы

Сицилиец натренировал свою собаку выбрасывать мусор в неположенном месте
YouTube

На Сицилии мужчина научил свою собаку выбрасывать мусор в неположенном месте, чтобы избежать штрафов за нелегальный сброс отходов. Об этом сообщает The Guardian.

Камеры видеонаблюдения в итальянской Катании зафиксировали, как маленький пес двигался по улице Виа Пулакара с пакетом в зубах и аккуратно оставил его на обочине.

По мнению городских властей, нет сомнений в том, что животное было обучено местным жителем, который не хотел сам попасть в кадр. Такой трюк назвали «столь же хитрым, сколь и вдвойне неправильным». Несмотря на придуманную итальянцем уловку, его личность установили, и мужчина был оштрафован.

«Уважение к городскому порядку и окружающей среде — это долг каждого», — напомнили в мэрии.

По данным СМИ, в Италии в 2023 году было зафиксировано более 9300 правонарушений, связанных с нарушением правил сброса отходов, 93% штрафов на сумму от €1500 до €18 тыс., как сообщается, выписываются на основании видеозаписей, иногда нарушителям грозит уголовная ответственность.

Ранее в Британии выписали штраф пенсионеркам, пытавшимся отдать старую одежду на благотворительность.
 
Теперь вы знаете
