На ЗАЭС заявили о напряженной обстановке в Энергодаре и рядом со станцией

РИА Новости: обстановка в Энергодаре и рядом с Запорожской АЭС напряженная

Обстановка в Энергодаре и рядом с Запорожской АЭС напряженная. Об этом рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Довольно напряженная обстановка и в городе, и вокруг Запорожской атомной станции. Обстрелы довольно активные» , — сообщила она.

20 февраля украинские войска при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали школу в Энергодаре, в которой находились около 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения.

Как уточнил мэр города Максим Пухов, дрон врезался в дерево, расположенное во дворе учебного заведения, после чего произошла его детонация. В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого в МАГАТЭ сообщили, что агентство уточняет характер и масштаб возможного ущерба линии «Ферросплавная-1», которая была отключена 10 февраля.

Специалисты организации также запросили доступ к распределительному устройству на объекте, чтобы лично наблюдать и оценивать любое потенциальное воздействие.

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.