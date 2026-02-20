«Умножение противника на ноль». Генштаб рассказал о новой особенности боев на СВО

Новой особенностью боевых действий в ходе специальной военной операции стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров, об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил России. Там также сравнили эффект от использования ударных БПЛА с применением артиллерии. Что это за зона и действительно ли речь идет о новой особенности ведения боев, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Киллзоны»

Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения, в которой противник оказывается под массированным огнем и атакой БПЛА, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«Еще одной из особенностей боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения», — пояснил военачальник.

Он отметил, что в этих «киллзонах» идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой. Рудской подчеркнул, что подобная тактика практически исключает возможность для противника скрытно наращивать силы вблизи фронта для проведения наступательных действий. При этом он отметил, что данные вызовы в равной степени актуальны и для российских подразделений.

Рудской также добавил, что эффективность применения ударных БПЛА в ходе спецоперации достигла уровня, сопоставимого с результатами работы ствольной артиллерии.

«Значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны. Помимо огневого поражения, расширяется спектр применения робототехнических комплексов в решении и других задач. Прежде всего это касается разведки, контрбатарейной борьбы, постановки минных заграждений, доставки боеприпасов и материальных средств на передовую, а также эвакуации раненых с поля боя», — пояснил он.

Комплексное огневое поражение

Есть основания полагать, что появление зон сплошного огневого поражения стало дальнейшим творческим развитием так называемого комплексного огневого поражения противника (КООП). Ранее система КООП включала огневые удары ракетных войск и артиллерии, авиации и систему огня танкового, противотанкового и стрелкового оружия перед передним краем и в глубине. В современных условиях более чем значительную роль в огневом поражении противника стали играть беспилотники самого различного назначения.

Сюда же в ряде случаев можно добавить огонь ряда зенитных ракетных систем по наземным объектам (в практике СВО таких было достаточно и демонстрировалась очень высокая точность огня и результативность), удары флота (применение крылатых ракет морского базирования в настоящее время позволяет наносить удары по противнику не только на приморских направлениях, а по всей территории государства противника), применение минно-взрывных заграждений и зажигательного оружия (последнее в ходе СВО, насколько известно, пока не применялось; может быть, и напрасно, что не применялось).

Важнейшим принципом огневого поражения в операциях всегда было комплексное применение всех сил и средств , участвующих в огневом поражении неприятеля на всю глубину его оперативного построения, не только в пределах 15 км.

Наверное, можно сказать, что появление зон сплошного огневого поражения в ходе СВО стало и дальнейшим развитием способов огневого поражения. Под способом понимается пространственно-временная последовательность применения сил и средств огневого поражения.

Так что зона сплошного огневого поражения в зоне СВО предполагает умножение противника на ноль самыми разнообразными видами огня артиллерии, всеми видами авиационных средств поражения (особенно применением авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции), всеми типами тяжелых огнеметных систем, всей номенклатурой беспилотных летательных аппаратов.

Результатом должен стать смерч огня и стали на позициях противника, а общим итогом — полная утрата неприятелем боеспособности и отказ подразделений и частей ВСУ от дальнейшего продолжения боевых действий .

Есть основания полагать, что непрерывное создание зон сплошного огневого поражения приведет к тому, что морально-психологическое состояние противника просто не позволит ему вести успешные как оборонительные, так и наступательные действия.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).