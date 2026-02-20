«Трогал за грудь»: тренер задержан за домогательства в отношении 12-летней фигуристки

Возобновилось расследование по делу в отношении бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, который в прошлом году обвинялся в домогательствах в отношении 12-летней фигуристки. Сейчас он задержан. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывший тренер по фигурному катанию Константин Медовиков взят под стражу в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он задержан. В суде будем настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Речь идет о старом деле, которое было возбуждено по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

В июне прошлого года возбуждение дела было признано незаконным, но сейчас расследование возобновилось.

С чего все началось

В апреле 2025 года Татьяна Антонова, мать фигуристки Дарьи Антоновой, представляющей новосибирский Центр зимних видов спорта, заявила, что бывший тренер 12-летней спортсменки Константин Медовиков сексуально домогался девочки. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — сказала Татьяна Антонова.

Она заявила, что самый вопиющий эпизод произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые проходили в январе 2025 года. Там Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда. После выступления тренер приобнял ее, и это попало в официальную трансляцию турнира. При этом, вопреки утверждениям Антоновой, на кадрах заметен жест тренера в направлении груди спортсменки, однако не было видно непосредственных прикосновений.

По словам Татьяны, о случаях непристойного поведения со стороны наставника она узнала от дочери позже, уже на других соревнованиях. После этого она перевела девочку к другому тренеру, под чьим руководством Дарья в марте выступала на турнире в Омске.

Женщина пояснила, что обратилась с письмом в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН), где среди причин перехода к другому тренеру указала на случаи грубого обращения со спортсменами и сексуальные домогательства со стороны Медовикова.

После письма Медовиков уволился из школы, однако сохранил место в президиуме региональной федерации.

«Дочь сказала, что он трогает ее за попу»

После обвинений со стороны Татьяны Антоновой об аналогичных случаях рассказала мать другой фигуристки, занимавшейся у Медовикова, — Юлии Хохловой. Она утверждает, что ее дочь также жаловалась на действия тренера.

«Мы вернулись со сборов в Москве. Дочь стала подходить и говорить, что он трогает ее за попу. Я не верила, два дня мы с ней спорили. Потом я ему написала, сказала, что так делать не надо», — приводит слова женщины «НГС».

Она добавила, что тренер угрожал девочке, чтобы она не жаловалась родителям. В итоге в феврале женщина обратилась в Следственный комитет.

«При ребенке стали задавать вопросы, он свою версию рассказывал, как он обнимал ее перед выходом на лед. Дочь при следователе рассказала еще, как он за грудь ее хватал», — сообщила мать Хохловой.

Уволился по собственному желанию

Скандал прокомментировали в Центре зимних видов спорта Новосибирска. Подчеркивалось, что на Медовикова никогда не поступало жалоб, а его подопечные много раз становились победителями соревнований. Но после обвинений в свой адрес тренер покинул организацию по собственному желанию.

«Подобных жалоб за 11 лет тренерской работы на Константина Александровича не поступало. Благодаря Константину Александровичу его спортсмены неоднократно становились победителями и призерами областных, региональных, межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст и старший возраст), всероссийских соревнований», цитирует представителя организации «Матч ТВ».

«Прекрасный и добрый человек»

В защиту тренера встал родительский комитет спортсменов, занимающихся у специалиста. Представитель комитета Лолита Белова заявила «Газете.Ru», что она и другие родители намерены сделать все, чтобы Медовикова оправдали и реабилитировали.

«Мы написали коллективное обращение на имя следователя, дали характеристику, попросили, чтобы нашего тренера преждевременно не осуждали и провели тщательное расследование. Следователю объяснили, с чем связаны обвинения со стороны Антоновой. Нас 30 человек, и если что-то, не дай бог, случится, мы выйдем на улицы, будем стоять с плакатами, поедем на Красную площадь — лишь бы нашего тренера не трогали.

Мы его знаем: это прекрасный и очень добрый человек. Но эта доброта, наверное, сослужила ему не очень хорошую службу.

Родители сели ему на шею и обвиняют его во всех смертных грехах», — сказала Белова.

Она также заметила, что пожаловавшиеся на тренера Антонова и Хохлова — подруги. Они вместе увели своих дочерей от Медовикова, а затем решили сделать его крайним из-за того, что девочки не показывали высоких результатов.

«Главный заговорщик — это Антонова, дочь которой провалила прошлый и этот сезон. В прошлом сезоне она не отобралась по младшей зоне на соревнованиях в Йошкар-Оле, а в этом году — по старшей зоне», — рассказывала Белова.

Позже стало известно, что родительский комитет обратился в органы опеки с просьбой проверить условия жизни несовершенной дочери обвинительницы, а также исполнение Татьяной Антоновой родительских обязанностей. Документ был направлен уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области, в отдел опеки и попечительства администрации Первомайского района Новосибирска и в управление по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города.

Была ли проведена проверка, не уточняется. Но известно, что в июне делопроизводство было прекращено, возбуждение дела признали незаконным. Также на данный момент не сообщается, почему расследование сейчас возобновилось и на каком основании тренер был задержан.

«Идиоты и подонки не перевелись»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя инцидент, заметила, что не верит обвинителям на слово, без доказательств. Вместе с тем, подчеркнула она, если Медовиков действительно совершал подобные действия, реакция на это может быть одна.

«У нас еще идиоты и подонки не перевелись. Они поэтому и работают. И у нас в спорте тоже трудятся. Но ничего. Если будут жестко наказаны, то и другим станет неповадно.

Как с этим бороться? Тренеров при приеме на работу и так тщательно проверяют. Но, повторюсь, в любом виде деятельности есть такие люди. Много рассуждают о жесткости наставников в фигурном катании, но это спорт. Тут надо уметь пахать. А тренеры должны быть разными: и мягкими, и жесткими, и справедливыми, и не очень. Но не надо путать божий дар с яичницей. Здесь речь идет о недозволенном. Это аморальное поведение. На мой взгляд, если человек пристает к детям, он должен сидеть в тюрьме», — заявила Тарасова RT.