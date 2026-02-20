В АТОР раскрыли подробности о туристах из Китая, провалившихся под лед на Байкале

Туристы из Китая, которые провалились под лед во время поездки по озеру Байкал на автомобиле УАЗ, не оформляли экскурсию через туроператора, а договорились с местным жителем напрямую. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

«По предварительным данным, маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами», — говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что на участке, по которому проезжали туристы, лед еще не набрал достаточной прочности. При этом, как отметили в ассоциации, на официально открытых трассах установлены специальные метки.

«Буханка» с туристами из Китая провалилась под лед Байкала утром 20 февраля. По данным журналистов, автомобиль направлялся на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду.

По данным других СМИ, водитель провалившейся машины все же знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Ранее стало известно, что водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом.