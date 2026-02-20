В ЕС рассказали, когда будет принят 20-й пакет санкций против РФ

Каллас: 23 февраля мы планируем принять 20-й пакет санкций против России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля Евросоюз (ЕС) одобрит 20-й пакет санкций против России. Ее слова приводит агентство Reuters.

«В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России», — сказала Каллас.

До этого сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ.

В конце января Каллас объявила, что 24 февраля Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России. О разработке новых ограничений также заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций.

9 февраля Евросоюз предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках нового санкционного пакета. В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к государствам-членам ЕС, призывала к немедленному одобрению новых санкций против России.

Ранее в Кремле прокомментировали продление санкций Трампом.