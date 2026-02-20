В IPC заявили, что обсуждают возможный бойкот открытия Паралимпиады со стороны Украины

В IPC заявили, что обсуждают планируемый бойкот Паралимпиады со стороны Украины

В пресс‑службе Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили, что организация ведет переговоры с украинской стороной в рамках слухов о возможном бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян под своим флагом, передает «Матч ТВ».

«IPC находится в прямом контакте с Паралимпийским комитетом Украины, этот вопрос обсуждается внутри организации», — сказали в пресс-службе организации.

Ранее министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что украинские представители не поедут на Паралимпийские игры в Италию из-за допуска российских к соревнованиям под национальными флагами.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее в Чехии выступили против россиян на предстоящей Паралимпиаде в Италии.