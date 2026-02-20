Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

Российскому рэперу Гио Пике запретили въезд в Литву на пять лет

Delfi: министр внутренних дел запретил въезд артисту Гио Пика в Литву на 5 лет
скрин из интервью на канале клиники «Свобода»

Российскому рэперу Гио Пике запретили въезд в Литву на пять лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Delfi Литва».

«После разгоревшихся дискуссий относительно возможности выступления в Вильнюсе в марте грузинского артиста Гио Пики, неоднократно выступавшего в России, министр внутренних дел Владислав Кондратович принял решение запретить артисту въезд в Литву до 19 февраля 2031 года», — сказано в посте.

Кроме того, Департаменту миграции дано указание включить вышеупомянутого гражданина в публичный список иностранцев, которым запрещен въезд в Республику.

Уточняется, что исполнитель планировал выступить в Вильнюсе 21 марта. Организаторы мероприятия представляют рэпера как исполнителя из Грузии, выступающего в Европе, Азии и США, пишет портал Eur Asia Daily.

По его данным, в связи с планировавшимся в марте в Вильнюсе концертом мэр города Валдас Бенкунскас возмущался тем, что исполнителю не запрещено выступать в Литве, хотя власти насчитали как минимум семь концертов в России.

Ранее рэпер Ганвест решил зацензурировать свои треки после обвинений в пропаганде наркотиков.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!