Delfi: министр внутренних дел запретил въезд артисту Гио Пика в Литву на 5 лет

Российскому рэперу Гио Пике запретили въезд в Литву на пять лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Delfi Литва».

«После разгоревшихся дискуссий относительно возможности выступления в Вильнюсе в марте грузинского артиста Гио Пики, неоднократно выступавшего в России, министр внутренних дел Владислав Кондратович принял решение запретить артисту въезд в Литву до 19 февраля 2031 года», — сказано в посте.

Кроме того, Департаменту миграции дано указание включить вышеупомянутого гражданина в публичный список иностранцев, которым запрещен въезд в Республику.

Уточняется, что исполнитель планировал выступить в Вильнюсе 21 марта. Организаторы мероприятия представляют рэпера как исполнителя из Грузии, выступающего в Европе, Азии и США, пишет портал Eur Asia Daily.

По его данным, в связи с планировавшимся в марте в Вильнюсе концертом мэр города Валдас Бенкунскас возмущался тем, что исполнителю не запрещено выступать в Литве, хотя власти насчитали как минимум семь концертов в России.

