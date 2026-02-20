Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом

Baza: водитель ушедшей под воду Байкала буханки работал шаманом
Telegram-канал 112

У водителя, машина которого вместе с китайскими туристами ушла под воду на Байкале, была семья и дополнительное место работы. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 44-летний местный житель проводил для путешественников экскурсии, на которых рассказывал о религиозных обычаях и верованиях. У некоторых туристов он был подписан как «Шаман», так как работал в «Шаманской юрте». Его супруга работает в Центре шаманизма.

Водитель также работал детским тренером по футболу в поселке Хужир, в 2015 году устроился в юношескую спортивную школу.

Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабеж.

Мужчина сидел за рулем «буханки», которая провалилась под лед Байкала. В этот момент в автомобиле находилось девять человек, большинство из них – туристы из Китая. Из воды самостоятельно смог выбраться только один человек.

По данным Telegram-каналов, группа не была зарегистрирована официально, а переправа была небезопасной, так как на льду было много трещин. Предположительно, водитель о них знал, но все равно продолжил путь.

Ранее стало известно, сколько туристы из КНР могли заплатить за тур по Байкалу на «буханке».
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!