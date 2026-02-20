Водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом

У водителя, машина которого вместе с китайскими туристами ушла под воду на Байкале, была семья и дополнительное место работы. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 44-летний местный житель проводил для путешественников экскурсии, на которых рассказывал о религиозных обычаях и верованиях. У некоторых туристов он был подписан как «Шаман», так как работал в «Шаманской юрте». Его супруга работает в Центре шаманизма.

Водитель также работал детским тренером по футболу в поселке Хужир, в 2015 году устроился в юношескую спортивную школу.

Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабеж.

Мужчина сидел за рулем «буханки», которая провалилась под лед Байкала. В этот момент в автомобиле находилось девять человек, большинство из них – туристы из Китая. Из воды самостоятельно смог выбраться только один человек.

По данным Telegram-каналов, группа не была зарегистрирована официально, а переправа была небезопасной, так как на льду было много трещин. Предположительно, водитель о них знал, но все равно продолжил путь.

Ранее стало известно, сколько туристы из КНР могли заплатить за тур по Байкалу на «буханке».