В Москве подросток поджег колонку на заправке

МВД: полицейские задержали 16-летнего студента за поджог колонки на АЗС в Москве

Полицейские задержали 16-летнего студента колледжа, который поджег топливораздаточную колонку за автомобильной заправочной станции (АЗС) в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел на АЗС на Люблинской улице Москвы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный совершил поджог и скрылся. Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС России, в результате инцидента никто не пострадал.

«В кратчайшие сроки оперативники... установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа», — отмечается в сообщении.

Подросток был задержан и доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Юноша признал вину и заявил, что действовал по указанию мошенников. По его словам, он приобрел канистру и бензин на заправке, оплатив покупку своей банковской картой, после чего облил колонку и поджег ее. Происходящее он снимал на видео и транслировал мошенникам в прямом эфире.

Аналогичный случай произошел 12 февраля в Московской области. 13-летний подросток под влиянием злоумышленников поджег АЗС в городском округе Электросталь. В результате пожара на заправке выгорели две бензоколонки, никто не пострадал. По словам Ирины Волк, злоумышленники втерлись в доверие к подростку и заставили его совершить противоправное деяние.

Ранее подросток поджег четыре автомобиля с патриотической символикой в Нефтеюганске.