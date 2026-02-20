Роскомнадзор призвал Telegram исключить возможность «пробива» данных россиян

Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие персональных данных граждан РФ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

«Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов «пробива», прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», — заявили в ведомстве.

В РКН добавили, что Telegram еженедельно удаляет до 100 сервисов «интернет-пробива», но ситуация принципиально не меняется.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что через Telegram было совершено 150 тысяч мошеннических преступлений.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на звонки в Telegram, объяснив это борьбой с преступной деятельностью. В феврале 2026 года россияне начали жаловаться на сбои в работе приложения, а 10 февраля РКН заявил, что Telegram не принимает реальных мер для борьбы с мошенниками, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы.

Ранее Telegram отверг обвинения Минцифры в доступе иностранных спецслужб к перепискам.