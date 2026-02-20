«Что за глупости»: Чайковская не поверила в слова Петросян о стыде

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская не поверила, что фигуристка Аделия Петросян могла признаться в стыде за прокат на Олимпиаде. Ее слова передает РИА Новости.

«Что за глупости? Это ваши ребятки пишут, как всегда. Вряд ли Аделия стала бы сама такое говорить, я не верю. У нас замечательные спортсмены, которые знают, что говорить и как себя чувствовать. Она великолепная спортсменка, очень вдумчивая, умелая, талантливая. Я не комментирую эти слова — какая-то глупость», — сказала Чайковская.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее российский тренер заявил, что мировой уровень женского фигурного катания упал.