В Копейске из-за буллинга школьники избили мальчика до потери сознания

Ura.ru: в Копейске ребенка травили в школе и били до потери сознания

Семья из Копейска рассказала о буллинге их ребенка-пятиклассника в местной школе. Их слова приводит Ura.ru.

Как рассказала мать пострадавшего, некоторое время назад они переехали из Челябинска в Копейск, мальчик пошел в местную школу. Там его начали избивать, портить ему вещи. Родители уже обращались в полицию, но там ребенку якобы не поверили.

После визита в МВД школьники снова стали применять силу, аргументируя действия тем, что пострадавший «мусорнулся». Однажды его избили до сотрясения мозга. Во время нападения он потерял сознание.

«Обратились в травмпункт с жалобами на головную боль, была рвота, врачи диагностировали ушибы, растяжение ноги, наложили гипс», – рассказала мать.

Некоторые эпизоды попали на камеры видеонаблюдения, но полицейские якобы не хотят в этом разбираться.

По словам родительницы, однажды мальчика перед всем классом высмеял педагог. Перейти в другую школу ее сын не может, так как других рядом нет, а переехать не получится.

В МВД заявили, что провели проверку и привлекли к ответственности должностных лиц.

