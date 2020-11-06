Число умерших от COVID-19 в Белоруссии превысило 1000 человек
Число скончавшихся от коронавируса нового типа пациентов в Белоруссии достигло 1001. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минздрав республики.
Согласно данным ведомства, в стране выявили уже 104 286 случаев COVID-19. За последние сутки в Белоруссии зарегистрировали 991 инфицированных, что стало рекордным показателем за все время пандемии.
При этом в республике выздоровели 89 555 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.
В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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