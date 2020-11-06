Латвия вводит режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Латвии вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за распространения коронавируса, сообщает агентство LETA.

Режим будет действовать с 9 ноября по 6 декабря.

В этот период в Латвии запрещены все массовые мероприятия, включая спортивные. Кроме того, будет ограничена работа торговых центров.

По последним данным, в республике зафиксировано 7 476 случаев коронавируса, 1 444 человек выздоровели, 95 умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Португалии введут карантин

— Новые карантинные меры вступают в силу в Германии

— В Греции вводится всеобщий карантин из-за коронавируса