Латвия вводит режим ЧП из-за коронавируса
Валерия Исполатова
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Правительство Латвии вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за распространения коронавируса, сообщает агентство LETA.
Режим будет действовать с 9 ноября по 6 декабря.
В этот период в Латвии запрещены все массовые мероприятия, включая спортивные. Кроме того, будет ограничена работа торговых центров.
По последним данным, в республике зафиксировано 7 476 случаев коронавируса, 1 444 человек выздоровели, 95 умерли.
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