Мощный взрыв разрушил здание, где хранились газовые баллоны на юге Москвы
Горящее здание склада, где хранились газовые баллоны на юге Москвы, было разрушено мощным взрывом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
«Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны. Личный состав пожарной охраны продолжает ликвидацию загорания с соблюдением техники безопасности», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что сведений о пострадавших или погибших у спасателей нет. Эвакуация расположенных неподалеку жилых домов не проводилась.
Ранее сообщалось, что в районе Южное Чертаново произошел пожар на складе с газовыми баллонами, позже они начали взрываться. Их суммарный объем предварительно оценивался в 600 куб. м.
Сейчас на месте взрыва работают пожарные расчеты. Площадь пожара и его причины устанавливаются. Движение транспорта в районе взрыва ограничено.
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