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В США раскрыли уязвимость Зеленского

WP: Зеленский после 20 мая станет уязвимым для критики из-за влияния Ермака

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в скором времени станет уязвимым для критики, в том числе из-за большого влияния в стране руководителя офиса главы государства Андрея Ермака. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале отмечается, что Ермака можно назвать самым влиятельным главой офиса украинского лидера в истории страны. При этом 20 мая 2024 года истечет срок полномочий нынешнего главы государства, а проведение выборов не представляется возможным из-за действующего на Украине военного положения.

«Однако пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался боевыми действиями для подрыва демократии», — говорится в публикации.

15 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что 21 мая действующий президент Украины потеряет легитимность. Дипломат посчитал Зеленского «обнаглевшим и погрязшим в коррупции киевским главарем», обвинив его в нарушении Конституции Украины.

За день до этого государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл условие для проведения очередных президентских выборов на Украине. По его словам, голосование состоится, когда позволит обстановка.

Ранее Ермака назвали «теневым кардиналом» Украины.

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