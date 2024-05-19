ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе и 155-мм снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 19 мая атаковали Донецк, используя барражирующий боеприпас и 155-мм снаряды. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным центра, дрон-камикадзе был выпущен по Петровскому району Донецка около 05:30 мск. Кроме того, ВСУ атаковали населенный пункт Кураховка в том же Петровском районе тремя боеприпасами калибром 155 мм.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 19 мая ВСУ атаковали гражданские объекты региона беспилотниками, однако армия России подавила не менее 10 дронов, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал, в Славянском районе разрушений и возгораний не было зафиксировано. При этом в Кущевском районе из-за падения украинского беспилотника произошел небольшой пожар.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ загорелся храм.