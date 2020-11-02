В Измире спустя 65 часов после землетрясения вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку

В турецком Измире спустя 65 часов после землетрясения спасатели вытащили из-под обломков трехлетнюю девочку — Элиф Перинчек. Об этом сообщается агентство Anadolu.

Отмечается, что ее обнаружили в районе Байраклы. Девочку доставили в больницу.

Известно, что мать Элиф и еще трое ее братьев, которые также остались по завалами, были спасены на следующий день после землетрясения.

Известно также, что в ночь на 2 ноября, спустя 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясения в турецком Измире достигло 79 человек. Пострадали в результате толчков 962 человека.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

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