В России выявили еще 18 665 случаев коронавируса

В России за прошедший день зафиксировали 18 665 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Выздоровели еще 10 259 человек, скончались 245.

Всего коронавирус был выявлен у 1 636 781 жителя России, вылечились 1 225 673, умерли 28 235.

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