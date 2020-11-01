В России выявили еще 18 665 случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России за прошедший день зафиксировали 18 665 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Выздоровели еще 10 259 человек, скончались 245.
Всего коронавирус был выявлен у 1 636 781 жителя России, вылечились 1 225 673, умерли 28 235.
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