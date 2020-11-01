Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 49

В Турции выросло количество погибших при землетрясении на западе страны, передает РИА «Новости» cо ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По последним данным, погибли 49 человек, 896 пострадали.

Ранее сообщалось о 43 погибших.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

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