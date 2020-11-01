РФ и Япония возобновляют авиасообщение

Россия возобновляет авиасообщение с Японией, которое ранее было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что авиакомпании смогут выполнять три рейса в эту страну за неделю. Два из них будут летать из Москвы, а один — из Владивостока.

Как сообщает агентству «Аэрофлот», с 5 ноября авиакомпания начнет выполнять рейсы из Москвы в Токио.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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