РФ и Япония возобновляют авиасообщение
Россия возобновляет авиасообщение с Японией, которое ранее было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, передает РИА «Новости».
Отмечается, что авиакомпании смогут выполнять три рейса в эту страну за неделю. Два из них будут летать из Москвы, а один — из Владивостока.
Как сообщает агентству «Аэрофлот», с 5 ноября авиакомпания начнет выполнять рейсы из Москвы в Токио.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция не намерена ограничивать международные поездки
— Швейцария исключила Россию из списка стран для обязательного карантина