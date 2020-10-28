Минздрав призвал врачей согласовывать комментарии по COVID-19

Минздрав России призвал врачей согласовывать любые публичные комментарии по теме пандемии коронавируса с пресс-службой ведомства, сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо было направлено руководителям подведомственных учреждений министерства, а также главным внештатным специалистам.

В нем отмечается, что информационная повестка вокруг COVID-19 перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей.

«Было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений на необходимость координации работы со средствами массовой информации», — заявили в Минздраве.

Там пояснили, что эта мера призвана повысить эффективность информирования населения о мерах по борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,56 млн случаев COVID-19, выздоровели 1,17 млн человек, умерли 26,9 тыс.

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