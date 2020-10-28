Собянин о COVID-19: итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что итоги последних двух недель по ситуации с коронавирусом вселяют осторожный оптимизм. Об этом он написал в своем блоге.

Он отметил, что в городе удалось прервать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию столицы и сохраняя работу всех секторов экономики.

«Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд – 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки», — уточнил градоначальник.

По его словам, стабилизировался и уровень госпитализации — примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю составил 3%.

Кроме того, резервные госпитали для пациентов с COVID-19 были открыты на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке.

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