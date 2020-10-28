Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 млн

В мире зафиксировали более 43 млн случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 13.54 в мире инфекцию обнаружили у 44 036 481 человека. Выздоровели после заражения 29 832 060 заболевших, скончались 1 168 107 пациентов.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся являются США — более 8,7 млн человек с коронавирусом, на втором месте Индия — почти 8 млн заболевших, далее следует Бразилия — 5,4 млн случаев заражения.

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