Мурашко отреагировал на ситуацию со «скорыми» в Омске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал произошедшую в Омске ситуацию, где перевозившие пациентов с подозрением на коронавирус машины скорой помощи приехали к зданию регионального минздрава. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что в течение дня замглавы министерства Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков посетят регион и проверят организацию оказания медпомощи там.

Министр также подчеркнул, что в нынешней ситуации все работники и руководители системы здравоохранения обязаны работать как единая команда. При этом их главной целью должно быть оказание россиянам качественной и доступной медицинской помощи.

Он заключил, что в условиях высокой нагрузки на сеть любые элементы давления неприемлемы.

Ранее стало известно, что машины скорой помощи приехали к зданию минздрава Омской области из-за отказа стационаров принять пациентов с подозрением на COVID-19.

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