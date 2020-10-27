Турция может ограничить въезд туристам из-за коронавируса

Власти Турции рассматривают возможность ограничения въезда для туристов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Daily Hürriyet со ссылкой на свой источник.

По его словам, официальные лица думают об ограничениях на междугородние поездки, которые в конечном итоге могут быть вновь введены в качестве средства для сдерживания распространения COVID-19.

Кроме того, власти считают возможным введение комендантского часа в крупных городах в выходные дни, в частности в Стамбуле.

Главным источником распространения инфекции, по их мнению, является большое скопление людей в закрытых помещениях.

По словам источника, новые меры будут обсуждаться на заседании научного совета Министерства здравоохранения страны 28 октября.

В Турции зарегистрировано 366 тыс. случаев заражения коронавирусом, 318 тыс. человек выздоровели, 9,9 тыс. умерли.

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