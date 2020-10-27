Иммунолог объяснил неуязвимость некоторых людей перед COVID-19

Иммунолог Георгий Викулов в беседе с URA.RU объяснил, почему некоторые люди могут не заболевать коронавирусом даже при многократном контакте с инфекцией.

По его словам, причиной этого может быть определенный «эффект иммунной системы» или же «низкая вирусная нагрузка».

Кроме того, Викулов считает, что такая неуязвимость перед COVID-19 возможна при генетической устойчивости к вирусу.

Он добавил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с новой инфекцией.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян заявил, что существуют люди, которые не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с инфекцией.

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