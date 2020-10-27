Около 600 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии 26 октября
На акциях протеста 26 октября в Белоруссии задержан 581 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики 27 октября.
Отмечается, что 486 человек были задержаны в Минске.
«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 лица», — уточнили в ведомстве.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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