В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно

Сенатор Мельникова: медработники могут выйти на пенсию при выработке стажа

Сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала ТАСС, что медицинские работники могут выйти на пенсию досрочно при выработке специального стажа.

По ее словам, для сельской местности этот срок составляет 25 лет, для города — для города.

«Если медицинский работник имеет стаж в сельской местности и в городе, то есть смешанный, необходимо выработать 30 лет. Возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Например, стаж выработан в 2023 году - право на пенсию возникнет в 2028 году», — отметила сенатор.

Также на досрочную пенсию могут претендовать педагоги со стажем не менее 25 лет в учреждениях для детей. Кроме того, инфекционисты, патологоанатомы или рентгенологи имеют право на ранний выход на пенсию.

21 февраля профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что космонавты могут получать пенсию в России в размере более 1 млн рублей.

Он рассказал, что космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом «полетных» до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей.

Размер пенсионных выплат может достигать 85% денежного довольствия. В этом случае это 1,062 млн рублей и 1,168 млн рублей соответственно, подчеркнул профессор.

