Общество

Врач рассказала, почему строгие диеты под номерами ушли в прошлое

Врач Головчанская: строгие диеты под номерами ухудшают качество жизни человека
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Строгие «столы» с длинными списками запретов когда-то казались универсальным решением для здоровья желудка. Но сегодня подход меняется: важнее не вычеркивать продукты на всякий случай, а искать личные триггеры, рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. Почему диеты под номерами уже в прошлом, врач объяснила в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам доктора, современная концепция питания предполагает несколько стилей, очерчивая общие принципы рациональности с поддержанием баланса белков, жиров и углеводов. В целом, по ее убеждению, все продукты подходят для употребления, плохих не бывает. Слишком большое количество любой еды, в том числе полезной, может вызвать проблемы.

«Почему столы с исключением продуктов или даже целой группы продуктов уже не актуальны? Потому что один и тот же продукт и даже разное количество одного и того же продукта могут у одного человека вызвать усиление симптомов со стороны ЖКТ, а у другого нет, — объяснила Головчанская. — Слишком ограничительные диеты способствуют ухудшению качества жизни человека, ведь еда — одно из самых доступных удовольствий».

К тому же, продолжила гастроэнтеролог, строгое исключение каких-то продуктов может способствовать формированию расстройства пищевого поведения и приводить к так называемым срывам, вплоть до эпизодов переедания, после которых практически у любого возникнет тяжесть, чувство распирания и дискомфорт в животе.

Примером рационального и сбалансированного питания может служить принцип, описанный в руководстве по составлению плана питания по «Правилу трех» (Rule of Three — RO3s), который подразумевает регулярное питание и подразделение продуктов на группы. Это продукты, содержащие кальций, сложные углеводы, фрукты и овощи, белок, жиры и «еда-баловство» (любимые вкусняшки), сказала врач.

А для поиска продуктов, которые усиливают гастроэнтерологические жалобы, можно использовать ведение пищевого дневника, на основании которого ищут «виновника», с дальнейшим его исключением или ограничением употребления, заключила эксперт.

Ранее врач поставил точку в вопросе о том, полезны ли супы на самом деле.
 
