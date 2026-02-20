В МВД сообщили, что сервисы для «пробива» использовались для сбора данных о военных

Преступники использовали сервисы «пробива» для сбора данных о военных, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для организации диверсионно-террористических актов и других преступлений. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что такие сервисы, которыми чаще всего выступают Telegram-боты, являются самым простым и массовым способом получения персональных данных. С их помощью злоумышленники могут составить цифровой портрет жертвы, включающий ФИО, дату рождения, адрес и другие сведения, в том числе информацию о родственниках.

Как добавили в пресс-службе, в мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, которые предлагают незаконный сбор и продажу данных, несмотря на принимаемые меры. При этом обращения подразделений в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных российским законодательством.

20 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что по требованию ведомства администрация Telegram с 2022 года удалила 8358 сервисов, которые занимались поиском и распространением персональных данных россиян.

Удаление этих ботов и каналов стало результатом системной работы регулятора по защите персональных данных пользователей в сети.

Ранее в России заподозрили Telegram в сливе данных ЦРУ и ФБР.