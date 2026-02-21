Новые правила обучения на права вступают в силу с 1 марта

В России с 1 марта вступают в силу новые правила обучения на права

Новые правила обучения на водительские права вступают в силу в России с 1 марта, основные изменения касаются формата теоретической подготовки и актуализации учебных планов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В них учтены изменения в правилах дорожного движения и в порядке оказания первой помощи при ДТП. Кроме того, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения.

Говырин подчеркнул, что к следующему месяцу автошколы должны актуализировать свои программы. Обучающиеся, принятые до 1 марта, смогут завершить обучение по прежним правилам.

Приказ министерства просвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей будет действовать в течение шести лет, до 2032 года. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявлял, что документ является шагом к повышению качества подготовки в автошколах.

Он отметил, что для обучающихся на категорию «B» увеличится количество часов практики. Отрабатывать навыки можно будет не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий.

Ранее в России подготовили порядок разработки критериев, оценивающих эффективность автошкол.