2.00 / Россияне на собеседованиях массово врут о своем уровне владения иностранным языком

Почти каждый второй россиянин скрывает уровень знания языка на собеседованиях
Shutterstock/djrandco

Значительная доля россиян прибегает к манипуляциям с указанием уровня иностранного языка при трудоустройстве: почти каждый второй (41%) так или иначе искажал информацию о своем уровне владения языком: 17% — завышали уровень, 10% — занижали, а 14% вообще стараются избегать обсуждения этой темы. Четверть (21%) вообще не сталкивались с языковыми требованиями на собеседованиях, а 38% всегда остаются честны с работодателем.

Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом более половины респондентов (58%) относятся к языковым требованиям философски и считают: «Если что — подтяну». Однако каждый четвертый (27%) уже отказывался от подходящих вакансий: 12% делают это часто, 15% — лишь несколько раз. Только 14% считают свой уровень достаточным для большинства позиций.

«Рынок труда становится все более глобализированным, и требования к языку — норма для многих позиций. Соискателям стоит реалистично оценивать свои навыки и инвестировать в их развитие, а компаниям — делать проверку языка объективной и понятной, уходя от субъективных оценок в пользу тестирования конкретных навыков (деловая переписка, презентация, чтение профессиональной литературы). Доверие, заложенное на этапе найма, — это основа долгосрочных рабочих отношений», — комментирует Темур Джурхадзе, HR-директор Skyeng.

Ранее родителям объяснили, почему учить английскому детей с рождения бесполезно.
 
