The Guardian: Байден в 2021 году позвонил Путину, опасаясь за судьбу Украины

Президент США Джо Байден в апреле 2021 года получил доклад разведки о якобы подготовке главой России Владимиром Путиным выступления с обоснованием начала боевых действий на Украине, пишет The Guardian. Глава Белого дома позвонил коллеге и «выразил озабоченность». В то же время президент Украины Владимир Зеленский вплоть до февраля 2022 года не верил в возможность полномасштабного конфликта.

В апреле 2021 года занимавший тогда пост президента США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку оказался встревожен докладом разведки о ситуации на Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

«Разведка США получила сведения, согласно которым Путин в ежегодном послании 21 апреля [2021 года] мог высказать обоснования для потенциальных боевых действий на Украине. Когда Байден получил эту информацию, за неделю до выступления, он так встревожился, что позвонил Путину»,

— пишет издание.

По словам главы разведки в администрации Байдена Эврил Хайнс, глава Белого дома «выразил озабоченность» и призвал коллегу к деэскалации напряженности, а также предложил провести саммит для обсуждения ситуации.

На самом деле в послании президента России никаких «обоснований» конфликта с Украиной не приводилось. Позже, в июне того же года, Байден и Путин провели встречу в Женеве. В издании подчеркнули, что тема Украины на ней практически не затрагивалась.

Осенью 2021 года, на фоне российских военных учений на южной границе, американская разведка, как утверждает газета, получила новые сведения, согласно которым Москва готовилась к боевым действиям против Украины.

Зеленский не верил в конфликт

В ноябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой заявил, что тому требуется подготовиться к боевым действиям, которые «перешли из разряда «если» в разряд «когда». Однако глава государства, утверждает The Guardian, провел встречу «в пассивном режиме». В следующие несколько месяцев Уоллес неоднократно посещал Украину, пытаясь убедить Зеленского в неизбежности конфликта.

Однако даже в январе 2022 года украинский лидер считал такое развитие событий маловероятным .

«Зеленский в течение нескольких месяцев игнорировал настойчивые предупреждения, называя их паникерством», — говорится в материале The Guardian.

В издании припомнили, как он в своем видеообращении к гражданам призвал не верить тем, кто предрекает конфликт, и выразил «полную уверенность в отсутствии крупной войны в 2022 году».

«Несколько украинских источников утверждают, что Зеленский считал крупномасштабное вторжение немыслимым, поскольку в этом его убедил глава его офиса и ближайший соратник Андрей Ермак»,

— добавляет The Guardian.

Ермак утверждал, что Россия якобы предпочитает вести операции «в серой зоне» и проводить гибридные операции, но не готова к масштабному конфликту, поскольку он неизбежно оборвет отношения Москвы со странами Запада. По словам собеседников газеты, такое мнение у тогдашнего главы офиса президента Украины сформировалось после контактов с представителями России в рамках переговорной группы по Донбассу, однако чиновники якобы сами не знали о подготовке к боевым действиям.

Посол Киева в Лондоне, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил The Guardian, что был расстроен отказом Зеленского вводить военное положение, однако и без официального разрешения он якобы начал «заниматься планированием, насколько это было в его силах».

«Вам предстоит драться с [американским боксером] Майком Тайсоном, а единственный бой, в котором вы участвовали — драка на подушках с вашим младшим братом. Ваши шансы — один на миллион, и вы должны быть подготовлены», — провел аналогию Залужный.

По словам экс-главкома, без получения приказа от Зеленского он не смог претворить свои планы по подготовке к конфликту в жизнь.

Начало СВО

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале СВО. Он объяснил, что Москва десятилетиями пыталась донести до НАТО недопустимость расширения на восток, однако планы альянса принять в свой состав Украину «не оставили шанса поступить по-другому».

Два года спустя российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыл, что в последний раз разговаривал с Байденом до начала спецоперации: