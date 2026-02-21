Ветврач предостерег от попыток выходить раненое дикое животное самостоятельно

При обнаружении раненого дикого животного первое и самое важное — не пытаться действовать интуитивно. Даже если животное выглядит беспомощным, самостоятельные попытки «спасти» его часто наносят больше вреда, чем пользы, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Дикие птицы и звери испытывают сильный стресс при контакте с человеком, а неправильное кормление, неосторожная фиксация или попытка лечения без опыта могут усугубить травмы и привести к гибели», — объяснил он.

Алгоритм действий должен начинаться с оценки собственной безопасности.

«Голуби, белки и особенно летучие мыши могут быть переносчиками опасных инфекций и паразитов, а в состоянии боли они нередко кусаются и царапаются. Летучие мыши относятся к потенциальным переносчикам вируса бешенства, поэтому контакт с ними без защиты недопустим. Брать животное голыми руками нельзя, даже если оно кажется спокойным или ослабленным. Допустимо лишь аккуратно ограничить его подвижность, например, накрыв коробкой с отверстиями для воздуха, если есть риск, что оно погибнет на проезжей части или в людном месте», — рассказал эксперт.

Далее необходимо как можно быстрее связаться со специалистами. В первую очередь следует обращаться в городские или региональные центры реабилитации диких животных, орнитологические службы, ветеринарные клиники, которые работают с дикой фауной, либо на горячие линии природоохранных организаций.

«В ряде регионов действуют волонтерские сообщества помощи птицам и диким животным, которые подскажут, как правильно действовать и куда доставить пострадавшее животное. Экстренные службы или МЧС могут помочь с перенаправлением запроса, если ситуация угрожает жизни животного или безопасности людей», — отметил Руденко.

Важно понимать, почему не стоит пытаться выходить дикое животное самостоятельно.

«У таких животных особые потребности в питании, условиях содержания и лечении, которые невозможно обеспечить в домашних условиях без специальных знаний и разрешений. Неправильная реабилитация часто приводит к утрате навыков выживания, из-за чего животное уже не сможет вернуться в природу. Кроме того, самостоятельное содержание диких животных в ряде стран и регионов может быть незаконным», — констатировал ветврач.

Единственная допустимая помощь со стороны неспециалиста — временно обеспечить безопасность, тишину и тепло, не кормить и не поить животное без рекомендаций специалистов и как можно быстрее передать его профессионалам. Такой подход дает максимальный шанс на выживание и последующее возвращение животного в естественную среду, резюмировал он.

